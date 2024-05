Zauberball: Neue Show im Florian Zimmer Theater im Zeichen der Fußball-EM

Passend zur Fußball EM bringt Zauberer Florian Zimmer eine neue Show auf die Bühne. Unter dem Motto "Zauberball" gibt es Magie und Jonglage mit Gaststar Paul Ponce.

Die neue Show von Zauberkünstler Florian Zimmer steht ganz im Zeichen des Fußballs - passend zur demnächst beginnenden Europameisterschaft. Für die Show "Zauberball" holte Zimmer sich zudem besondere Unterstützung durch den argentinischen Ballkünstler Paul Ponce mit dessen Familie.

Die Artistenfamilie bringt dabei auch internationalen Flair nach Neu-Ulm. Jedes von Ponces Kindern, die mit ihm auf der Bühne stehen, ist in einem anderen Land geboren. Ponce selbst trat bereits in Las Vegas und bei der Castingshow "America's got Talent" auf und war jüngst in der Ratiopharm Arena zu sehen, wo er die Halbzeitshow im Basketballspiel bestritt. Außerdem mit dabei bei "Zauberball" in Neu-UIm ist Gast-Magier Colin.

Florian Zimmer präsentiert im Neu-Ulmer Magietheater eine neue Show. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Verschiedene Aktionen zur EM sind geplant

Ganz im Zeichen der näher rückenden Fußball-EM werde es zudem verschiedene Aktionen im Theater geben, zum Beispiel Tischkicker spielen gegen Florian Zimmer und Public Viewing zum Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland, informiert eine Sprecherin. Das Spiel werde nach der Show auf der XXXL Wall zu Stadionwurst und Pommes gezeigt.

Eine Show voller fußballerischer Jonglage und magischer Glanzparaden verspricht der Veranstalter. Nur 15 Mal wird die Aufführung im Florian Zimmer Magie Theater zu sehen sein. Premiere ist diesen Freitag, der letzte Vorhang fällt Mitte Juni. Tickets und Infos unter florianzimmer.com. (AZ)