Zehnjährige auf Schulweg in Neu-Ulm von Auto angefahren

Eine Autofahrerin erfasst die Schülerin mit dem Fahrrad, das Mädchen bricht sich den Fuß. Wie es zu dem Unfall in Neu-Ulm kam.

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Dienstagmittag von einem Auto erfasst, verletzt und anschließend in eine Ulmer Klinik gebracht worden. Das berichtet die Polizei.

Demnach war die Schülerin auf dem Fahrrad vom Schulzentrum Pfuhl aus auf dem Radweg entlang der Heerstraße in Richtung Burlafingen unterwegs. Auf Höhe der Verkehrsinsel am Ortseingang wollte sie die Straße überqueren, achtete aber nicht auf die Vorfahrt einer 40-jährigen Autofahrerin.

Verkehrsunfall auf dem Schulweg in Neu-Ulm

Der Wagen erfasste das Mädchen, es stürzte und zog sich einen Mittelfußbruch zu. Die Schülerin wurde an der Unfallstelle erstversorgt und im Anschluss in eine Ulmer Klinik gebracht. An Fahrrad und Auto entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von insgesamt 1500 Euro. (AZ)