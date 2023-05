Neu-Ulm

Zeichen der Vielfalt: So beteiligt sich die Stadt Neu-Ulm am Diversity-Tag

Zum Diversity-Tag am 23. Mai gibt es in Neu-Ulm mehrere Aktionen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Bänke der Begegnung in der Stadt.

Am Dienstag, 23. Mai, ist in Deutschland der Diversity-Tag. Mit kreativen Aktionen soll an diesem Tag ein Zeichen für Vielfalt gesetzt werden. Die Stadt Neu-Ulm beteiligt sich mit mehreren Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten an dem Aktionstag. Im Mittelpunkt stehen die Bänke der Begegnung – ein Kunstprojekt der Koordinierungsstelle Interkulturelles Neu-Ulm. Künstlerinnen und Künstler haben hierbei zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern Bankgruppen gestaltet, die jetzt beim Diversity-Tag zum Zusammenkommen und zum Austausch einladen. Unter dem Motto "Vielfalt leben" gibt es anlässlich des Aktionstages insgesamt sieben Veranstaltungen: Petrusplatz: 12 bis 14 Uhr, Bänke der Begegnung. Thema: Was muss ein Wesen von einem anderen Planeten über Diversität wissen? Alie N. , das extraterrestrische Wesen vom Planeten Welvuriac , im Gespräch mit Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (von 12 bis 12.20 Uhr) und mit den Passanten.

Eine vorherige Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen ist nicht nötig. Weitere Informationen gibt es online unter https://wir-leben-neu.de/termine/diversity-tag. (AZ)

