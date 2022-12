Zentrale der VR-Bank in Neu-Ulm hat wieder auf

Nach rund fünfmonatiger Umbauzeit hat die VR-Bank Neu-Ulm den Servicebereich ihrer Neu-Ulmer Geschäftsstelle in der Ludwigstraße wieder in Betrieb genommen.

Wie in Ludwigsfeld setzt die VR-Bank jetzt auch in der Neu-Ulmer Zentrale auf persönliche Serviceberatung in Echtzeit per Video. Hintergrund der Umsetzung des in der Geschäftsstelle Ludwigsfeld erfolgreichen Pilotprojekts sei die zunehmende Nachfrage der Kundschaft nach digitalen Lösungen.

Der Fachkräftemangel beschleunigt die Digitalisierung

Dabei weitet die VR-Bank zugleich auch ihre Servicezeiten in Neu-Ulm aus: Das Kundendialog-Center ist künftig montags bis freitags jeweils von 8 bis 18.00 Uhr sowohl für videobasierte als auch für telefonische Beratungen zu erreichen. Für die persönliche genossenschaftliche Beratung stehen die jeweiligen Beraterteams mit vorheriger Terminvereinbarung zur Verfügung. Die Kundinnen und Kunden landen nicht in einem anonymen Callcenter, sondern sprechen online mit den bekannten Personen der zentralen Servicestelle. Wie Vorstand Steffen Fromm erläutert, spielt bei der Wahl dieses Konzepts auch der Fachkräftemangel eine Rolle.

Neubau in Neu-Ulm der VR-Bank ist verschoben

Durch dieses Modell habe die VR-Bank mit Blick auf die Planungen in der Ludwigstraße wichtige Zeit gewonnen. Denn hier ist seit Jahren ein Neubau in der Diskussion. "Unser Ziel war, aufgrund der aktuellen Situation auf dem Bausektor etwas Druck aus der ganzen Sache zu nehmen. Zudem realisieren wir derzeit in Burlafingen und Pfaffenhofen zwei große Bauprojekte, wodurch die Kapazitäten – vor allem unseres internen Immobilienbereichs – gebunden sind“, erläutert der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Seel die Auswirkungen des Umbaus auf die grundlegenden Planungen am Sitz der Genossenschaft. (AZ)