Zeugen gesucht: Fahrgast schlägt Busfahrer ins Gesicht

Um nach Senden zu kommen, hätte ein Fahrgast umsteigen müssen. Als der Busfahrer ihm das erklärte, schlug der Fahrgast zu. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Ein Mann hat einen Busfahrer ins Gesicht geschlagen. Der Fahrgast sei am Ostersonntag gegen 7 Uhr der Haltestelle an der Ratiopharm-Arena in den Bus nach Ludwigsfeld eingestiegen, fahren wollte er bis Senden. Als der Busfahrer ihn an der Ludwigsfelder Endhaltestelle Hasenweg gebeten hatte, in einen anderen Bus umzusteigen, reagierte den Mann aggressiv.

Mann will nicht aussteigen und schlägt Busfahrer

Wie der Busfahrer bei der Polizei schilderte, wollte der Mann nicht einsehen, dass er aussteigen sollte. Es sei zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, dann schlug der bislang unbekannte Täter dem Busfahrer ins Gesicht, versuchte diesen anzuspucken und ihn beleidigte ihn. Anschließend stieg er dann doch aus. Die Polizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sollen sich unter 0731/80130 melden. (AZ)