Zeugen gesucht: Gruppe verprügelt Mann in der Augsburger Straße

Sieben bis acht Männer haben in der Neu-Ulmer Innenstadt auf einen 35-Jährigen eingeprügelt. Die Polizei ermittelt.

Ein 35-Jähriger ist von einer Gruppe aus sieben bis acht anderen Männern verprügelt worden. Der Vorfall ereignete sich am frühen Mittwochmorgen gegen 3.15 Uhr nahe einer Gaststätte in der Augsburger Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizeibericht wurde der 35-Jährige von seinen Angreifern aus der Gaststätte gezogen, anschließend schlugen und traten ihn die Männer bis er am Boden lag und ließen auch dann noch nicht gleich von ihm ab. Anschließend flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen der Polizeiinspektion Neu-Ulm blieb erfolglos. Der 35-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen laufen

Die genauen Hintergründe der Tat und eine mögliche Vorgeschichte müssten nun im Nachgang noch ermittelt werden, teilt die Polizei mit. Aufgrund einer Sprachbarriere der starken Alkoholisierung des 35-Jährigen sowie der anwesenden Zeugen war eine sinnvolle Befragung direkt nach der Tat nicht möglich. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/80130 melden. (AZ)