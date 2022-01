Neu-Ulm

06:30 Uhr

Ziehen Asylbewerber ins frühere Donau-Hotel in Neu-Ulm?

Was wird aus dem Donau-Hotel in Neu-Ulm? Ziehen dort Asylbewerber ein?

Plus Das Donau-Hotel in Neu-Ulm wurde inzwischen offensichtlich verkauft. Was wird nun daraus? Ziehen dort womöglich bald Asylbewerber ein?

Von Michael Kroha

Seit Jahrzehnten prägte das Donau-Hotel in der Augsburger Straße das Stadtbild in Neu-Ulm. Doch im vergangenen Sommer wurde dort der Betrieb eingestellt und das in die Jahre gekommene Anwesen über einen Makler zum Verkauf angeboten. Inzwischen scheint es der bisherige Eigentümer getreu seiner im Frühjahr geäußerten Pläne (wie berichtet) auch verkauft zu haben. Aber was wird nun daraus? Ziehen dort vielleicht bald Asylbewerber ein?

