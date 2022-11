Zoff in der Gemeinschaftsunterkunft

Ein Bewohner will keinen neuen Zimmernachbarn, da zückt er ein Messer.

Am Dienstagmittag musste die Neu-Ulmer Polizei mit mehreren Streifenwagen zu einer Gemeinschaftsunterkunft ausrücken. Ein Mitarbeiter der Einrichtung hatte die Ordnungshüter alarmiert, weil ein Bewohner ihn gerade mit einem Messer bedroht hatte. Wie den Beamten vor Ort durch den Mitarbeiter der Unterkunft erklärt wurde, missfiel es offenbar einem Bewohner, dass in seinem Zimmer eine weitere Person mit untergebracht werden sollte. Dazu wurde ein weiteres Bett in das Zimmer gestellt.

Der Heimbewohner zückt ein Cuttermesser

Da der Bewohner damit nicht einverstanden war, nahm er es und stellte es wieder auf den Flur der Unterkunft. Im darauffolgenden Gespräch mit dem Verantwortlichen zog der 60-jährige Bewohner ein Cuttermesser hervor und bedrohte ihn damit. Verletzt wurde er allerdings nicht. Der Bewohner konnte daraufhin schnell durch Polizeibeamte in seinem Zimmer überwältigt und festgenommen werden. Dabei leistete er keinerlei Widerstand. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Nötigung wurde eingeleitet.