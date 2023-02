Zu Haftstrafe verurteilt: Ex-Mitarbeiter der Stadt kommt erneut vor Gericht

Plus Ein früherer Mitarbeiter hat die Stadt Neu-Ulm gewaltig betrogen. Dafür wurde er bereits zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Doch nun steht der Mann bald wieder vor Gericht.

Eine "Riesensauerei" und "dreist ohne Ende": Der Richter fand bei der Urteilsverkündung einst drastische Worte. Ein 37-Jähriger war im September vergangenen Jahres zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht Neu-Ulm sah es als erwiesen an, dass der Mann über Jahre hinweg seinen früheren Arbeitgeber – die Stadt Neu-Ulm – betrogen hatte. Und das offensichtlich massiv. Doch schon bald muss der Mann erneut in einem Gerichtssaal Platz nehmen.