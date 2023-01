Neu-Ulm

Zu laut Musik gehört: Schlägerei in Hotelbar mit drei Verletzten

Drei Gäste einer Hotelbar in Neu-Ulm geraten in Streit, weil einer zu laut Musik gehört habe. Am Ende des Streits sind alle drei Gäste verletzt.

In einer Hotelbar in Neu-Ulm sind am späten Mittwochabend drei Gäste in Streit geraten. Wie die Polizei mitteilt, wurden bei der Auseinandersetzung alle drei Personen leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 23.05 Uhr in der Von-Hünefeld-Straße. Die drei Beteiligten seien zunächst verbal aneinander geraten. Grund hierfür soll gewesen sein, dass einer der Gäste zu laut Musik über sein Handy gehört habe. Nachdem die verbale Auseinandersetzung in Beleidigungen überging, kam es noch zu einem Handgemenge. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Gegen alle drei Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)

