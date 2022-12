Neu-Ulm

vor 47 Min.

Zu schnell auf der neuen B10 unterwegs: 214 Raser erwartet ein Fahrverbot

Ein Blitzer stand mehrere Tage lang an der neuen B10 am Breitenhof in Neu-Ulm. Die Polizei erwischte zahlreiche Raser. Der schnellste war mit 170 km/h unterwegs.

Bei einer Geschwindigkeitsmessung an der neuen B10 am Breitenhof hat die Verkehrspolizei Neu-Ulm zahlreiche Verstöße festgestellt. Von Donnerstag bis Dienstag stand dort ein Blitzer-Anhänger. In dieser Zeit fuhren mehr als 42.000 Fahrzeuge an der Messstelle vorbei, wobei insgesamt 2977 Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen in Neu-Ulm an Von diesen gemessenen Fahrern müssen 214 mit einem Fahrverbot rechnen. Der schnellste war mit 170 km/h unterwegs, was ein Bußgeld im oberen dreistelligen Bereich und drei Monate Fahrverbot nach sich ziehen wird. Erlaubt sind in diesem Bereich 70 Kilometer pro Stunde. Ein Autofahrer beleidigte laut Polizei den Mess- und Auswertebeamten, indem er offensichtlich absichtlich zu schnell fuhr und sich mit dem ausgestreckten Mittelfinger in Richtung der teilstationären Anlage fotografieren ließ. Hier werden noch Ermittlungen durchgeführt. Da es sich bei der Messstelle um einen Unfallgefahrenpunkt handelt, wird die Verkehrspolizei auch weiterhin mit technischem Gerät und zivilen Videofahrzeugen den Bereich verstärkt überwachen. (AZ)

