Zu viel Hass: Hausarzt und "Impfluencer" Kröner zieht sich aus Twitter zurück

Der Pfuhler Hausarzt Christian Kröner, der sich als "Impfluencer" bundesweit einen Namen gemacht hat, hat sich aus Twitter zurückgezogen. Andeutungen hatte er bereits gemacht.

Noch vor wenigen Tage hatte Hausarzt und "Impfluencer" Christian Kröner im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt, er wolle sich nicht zurückziehen. Er sei "völlig tiefenentspannt". Doch jetzt hat er überraschend die Reißleine gezogen: Sein Twitter-Account mit dem Nutzernamen "Chrissip81" ist nicht mehr verfügbar, alle Tweets sind verschwunden. In einer letzten Kurznachricht teilte er mit: "Ich mach hier mal ne lange Pause. Twitter ist nur noch toxisch, Diffamierungen und Schlachtfeld. Sachlicher Diskurs nicht mehr möglich."



Andeutungen diesbezüglich hatte der Allgemeinmediziner mit seiner Praxis im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl vor einigen Tagen schon gemacht. Seit seinem Info-Zettel zur Corona-Impfung kurz vor Weihnachten 2020 habe er sich über Twitter ein großes und fachlich fundiertes Netzwerk aufgebaut - deutschlandweit. Dadurch sei es ihm möglich gewesen, Debatte um das Coronavirus und deren Impfstoffe oftmals schneller einschätzen zu können als beispielsweise die Ständige Impfkommission (Stiko). "Ich habe Twitter immer sehr positiv gesehen, es war ein wunderbares Medien, um schnell am Takt der Zeit zu sein", so Kröner.

Andere Ärzte und Virologen haben sich zuvor schon aus Twitter zurückgezogen

Jedoch hätten sich zuletzt vieler seiner fachkundigen Kontakte aus Twitter zurückgezogen. So zum Beispiel die Virologin Isabella Eckerle oder die Ärztin Natalie Grams. Auch der Suizid der österreichischen Impfärztin Lisa-Maria Kellermayr dürfte seinen Teil dazu beigetragen haben. Sie wurde durch Anfeindungen aus der Impfgegner-Szene in den Tod getrieben. Der Hausarzt nannte es eine "Katastrophe". "Da geht sehr viel kaputt am Meinungsaustausch", so Kröner. "Und niemand greift ein." Auch die Politik nicht.

Wie beispielsweise den Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen Hate Speeh oftmals die Hände gebunden sind, habe er am eigenen Leibe erlebt. Mehr als 300 Strafanzeigen hat er bereits wegen Anfeindungen im Netz gestellt. Zwischenzeitlich stand er aufgrund von Morddrohungen sogar unter Polizeischutz. "Die Netzwerke stellen sich über deutsches Recht." Kröner berichtete jüngst davon, dass die Staatsanwaltschaft in einem seiner Fälle mit einem offiziellen Beschluss versucht habe, über den europäischen Facebook-Firmensitz in Irland an Daten zu kommen. Facebook soll das jedoch verwehrt haben mit der Begründung, sie hätten die Aussagen anhand ihrer Kriterien geprüft und keinen gravierenden Verstoß feststellen können. So stehe es schwarz auf weiß in der Akte. "Und die Politik lässt es mit sich machen. Wenn wir so anfangen, können wir zumachen."

Kehrt Hausarzt Kröner wieder zurück zu Twitter?

Ob er wieder zurückkehrt? Der Hausarzt war zunächst nicht zu erreichen. Doch ein Hintertürchen lässt er sich in seinen letzten Äußerungen auf Twitter offen und spricht von einer "langen Pause". "Ich denke meine Arbeit ist hier vorerst getan und sehe gerade keinen Sinn und Benefit mehr #twexit".

Im Netz wird Kröners vorübergehender Abschied mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Manche kommentieren es mit "Schade" und haben Verständnis für die Entscheidung. Andere sehen darin einen Erfolg der Impfgegner-Szene. Genau das wollte der Pfuhler Hausarzt eigentlich nie.