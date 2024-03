Zu voll, um zu laufen: Betrunkene Frau tritt in Neu-Ulm nach Polizistin

Eine 48-Jährige ist im wahrsten Sinne des Wortes sturzbetrunken. Die Polizei will ihr helfen, doch das endet mit einem Fußtritt und mehreren Anzeigen.

Wegen einer gestürzten Person ist am Samstagabend die Polizei in die Krankenhausstraße nach Neu-Ulm gerufen worden. Wie die Polizei mitteilt, hätten die Beamten vor Ort eine betrunkene 48-Jährige angetroffen. Vermutlich war die Frau wegen ihres Pegels gestürzt. Es kamen vorsichtshalber Rettungssanitäter, doch diese konnten keine Verletzungen bei der Frau feststellen.

Daraufhin wollte die Polizei die Frau in Gewahrsam nehmen, aus welchem Grund geht aus der Mitteilung nicht hervor. Die Frau habe nicht mehr eigenständig auf beiden Beinen stehen können. Obwohl die Polizisten sie stützen wollten, verlor sie das Gleichgewicht und sackte zusammen.

Polizeieinsatz in Neu-Ulm: Ein Vollrausch mit ernsten Folgen

Wie es die Polizei beschreibt, lag sie am Boden, wurde beleidigend und trat mit den Füßen in Richtung der Beamten. Dabei erwischte die 48-Jährige eine Polizistin am Schienbein. Daraufhin sei die Frau gefesselt und zur Dienststelle gebracht worden, wo sie ihre Beleidigungen gegenüber den Beamten fortgeführt habe.

Gegen die Frau wird nun ein Strafverfahren eingeleitet, "unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands, Körperverletzung und Beleidigung", wie es in der Mitteilung weiter heißt. (AZ)