Zum ersten Mal nach 40 Jahren: Kaktus in Pfuhl entfaltet Riesenblüte

Lokal Robert Prem aus Pfuhl züchtet seit Jahrzehnten Kakteen. Mehr als 1000 hat er in seinem Gewächshaus – doch über ein Exemplar freut er sich ganz besonders.

Kakteen faszinieren nicht nur durch ihre prächtigen Blüten, sondern auch durch ihren zum Teil aparten Wuchs. Ganz aus dem Häuschen war kürzlich der Pfuhler Robert Prem, als sein Felsenkaktus der Gattung Cereus repandus nach 40 Jahren Hege und Pflege über Nacht zum ersten Mal aufblühte – und leider nach wenigen Stunden wieder verblühte.