Zum Start ins neue Jahr macht die Stadt Neu-Ulm Betriebsferien

Die Neu-Ulmer Stadtverwaltung bleibt vom 2. bis 5. Januar geschlossen. Damit soll ein Beitrag zum Energiesparen geleistet werden.

Es sind zwar Schulferien, doch normalerweise geht im Neu-Ulmer Rathaus nach Neujahr wieder der Alltag los. Diesmal bleiben allerdings die Lichter aus und die Türen verschlossen. Die Stadt macht erstmals Betriebsferien, und zwar von Montag, 2. Januar, bis Donnerstag, 5. Januar. Der Freitag ist der Feiertag Heilige Drei Könige, sodass die Stadtverwaltung erst ab Montag, 9. Januar, wieder zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar ist. Mit der Schließzeit soll Energie gespart werden. Sie ist Teil eines ganzen Maßnahmenpakets, das bereits im Sommer beschlossen wurde.

Ein Notdienst der Stadt Neu-Ulm ist telefonisch erreichbar

Neben dem Rathaus bleiben auch die Außenstellen der Verwaltung wie das Bürgerbüro und das Ordnungsamt in der ersten Januarwoche geschlossen. Davon ausgenommen sind Dienststellen und Arbeitsbereiche, bei denen ein Einsatz zwingend erforderlich ist, etwa Feuerwehr, Winterdienst oder Müllabfuhr.

Für dringende, nicht aufschiebbare Angelegenheiten während der Betriebsferien richtet die Stadtverwaltung zentrale Rufnummern ein. Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an den Schließtagen jeweils von 8 bis 12 Uhr über die Nummern: 0731/7050 7500 und 0731/7050 7501 erreichbar. Der städtische Bestattungsdienst ist rund um die Uhr telefonisch unter 0170/7643140 erreichbar.

Die Temperatur im Neu-Ulmer Rathaus wurde auf 19 Grad gesenkt

Die Betriebsferien gehören zu einem Maßnahmenplan der Stadt, um Energie zu sparen und einem drohenden Gas-Notstand entgegenzuwirken. Als Sofortmaßnahme wurden beispielsweise die Nachtbeleuchtung des Rathauses und des Wasserturms sowie die Brunnen abgeschaltet. In einer zweiten Stufe wurde die Temperatur in den städtischen Büros auf 19 Grand abgesenkt, außerdem blieb das Hallenbad in der Kantstraße bis Mitte November geschlossen. Das Warmwasser im Rathaus wurde zum größten Teil abgeschaltet.

Wie viel das alles bis jetzt gebracht hat, ließ sich im Rathaus urlaubs- und krankheitsbedingt am Donnerstag nicht herausfinden. Die Stadtverwaltung geht jedoch davon aus, dass allein durch die Schließung des Rathauses etwa 28.000 Kilowattstunden eingespart werden können – mehr als ein Vier-Personen-Haushalt im Jahr verbraucht.

Das erscheint manchen viel. Allerdings ist das Rathaus ein großes, mehrstöckiges Gebäude mit Dutzenden Büros, in denen (normalerweise) den ganzen Tag Betrieb herrscht. Laut stellvertretendem Pressesprecher Sebastian Kaida hat es eine Grundfläche von circa 1500 Quadratmetern, plus Keller und Anbauten. Im Rathaus arbeiten etwa 250 Menschen.