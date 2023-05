43-Jähriger dreht in Neu-Ulm durch und flüchtet mit dem Auto auf die A8

Der Mann randaliert erst in einem Mehrfamilienhaus, verletzt dabei einen 90-jährigen Nachbarn und flüchtet dann. Inzwischen wurde er in eine Klinik eingewiesen.

In Neu-Ulm hat am Mittwoch ein 43-Jähriger randaliert. Dabei verletzte er nach Angaben der Polizei einen 90-Jährigen und richtete Schaden an. Weil sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand und unter dem Einfluss von Alkohol und anderer berauschender Mittel stand, wurde er in eine Spezialklinik gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr. Der 43-Jährige soll laut Bewohnern des Hauses zunächst die Klingel- und Briefkastenschilder am Hauseingang abgerissen und ein Glaselement der Haustüre eingeschlagen haben. Anschließend habe er sich in seine Wohnung begeben.

Kurze Zeit später sei der Mann erneut aufgefallen: Gewaltsam soll er sich Zutritt zur Wohnung seines 90-jährigen Nachbarn verschafft haben. Als sich dieser ihm in den Weg stellte, soll er ihn geschubst haben. Der 90-Jährige stürzte hierbei und verletzte sich leicht.

Der 43-Jährige habe daraufhin mehrere Schlüssel aus einem Schlüsselkasten in der Wohnung entwendet und flüchtete im Anschluss in ein Zimmer im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses. Dort soll er mutwillig ein Dachfenster beschädigt haben.

Im Anschluss sei der Mann in seinem Auto in zunächst unbekannte Richtung geflüchtet. Kurz darauf erfuhr die Polizei von einem "auffällig fahrenden Fahrzeug auf der A8". Die Beamten konnten den Wagen letztlich im Bereich Zusmarshausen anhalten. Beim Fahrer handelte sich um jenen 43-Jährigen. Er soll unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln gestanden haben. Er wurde anschließend in einer umliegenden Spezialklinik untergebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden am Mehrfamilienhaus in Höhe von rund 1200 Euro. Der 90-jährige Nachbar wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Raubes, der Körperverletzung, der Trunkenheit im Verkehr und der Sachbeschädigung eingeleitet. (AZ)