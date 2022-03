Zuvor aus der Halle geflogen: Polizei stellt Randalierer an Ratiopharm Arena

Schon während des Eurocup-Spiels wurden sie vom Sicherheitsdienst aus der Halle verwiesen. Vor der Tür sollen sie sich weiterhin daneben benommen haben.

Drei Personen haben am Dienstagabend vor der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm randaliert. Fahrräder wurden beschädigt und ein Korb auf die Straße geworden. Die Polizei musste einschreiten.

Kurz vor 21 Uhr seien die drei Personen der Neu-Ulmer Polizei gemeldet worden, als sie sich an der Bushaltestelle vor der Arena in der Memminger Straße aufhielten. Sie sollen erheblich alkoholisiert gewesen sein und wie sich herausstellte, sollen sie zuvor auch durch den Sicherheitsdienst der Arena, in der ein Basketball-Eurocup-Spiel stattfand, verwiesen worden sein.

Zeugen hätten berichtet, dass eine der Personen, ein 22-Jähriger, das Rücklicht eines an einem Fahrradständer abgestellten Fahrrades abgetreten habe. Anschließend habe er den am Fahrrad angebrachten Fahrradkorb abgenommen und diesen auf die Memminger Straße geworfen. Dort am Straßenrand wurde der Korb auch gefunden. Offenbar wurde dieser durch ein Fahrzeug überfahren. In wieweit es dadurch zu einer Schädigung kam, ist unbekannt.

Gegen den 22-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Sachbeschädigung ein. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen der Tat sowie eventuell geschädigte Personen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)