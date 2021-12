Zwei betrunkene Autofahrer verursachen Unfälle in Neu-Ulm

Es knallt heftig im Neu-Ulmer Süden. In einem Fall ist der Sachschaden besonders hoch.

Ganz ordentliche "getankt" hatten zwei Autofahrer, die am Wochenende Unfälle bauten. In den ersten Fall verwickelt war der Lenker eines "hochwertigen Pkw", wie es im Polizeibericht heißt. Am Autobahndreieck Neu-Ulm wollte er auf die B 28 in Richtung Senden abfahren. Er kam dabei zu weit nach links, überfuhr mehrere Warnbaken und kollidierte mit der Schutzplanke. Daraufhin überschlug sich das Auto, rutschte auf der Fahrerseite liegend über den Asphalt, um schließlich erneut gegen die Außenschutzplanken zu knallen. Ersthelfer konnten den nur leicht verletzten 60-Jährigen Mann über den Kofferraum des Wagens befreien. Die Ursache für den Unfall war schnell ermittelt: Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,7 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit rund 60.000 Euro an.

Betrunkener fährt im Kreisverkehr einfach geradeaus

Am Samstag kurz nach Mitternacht krachte es auf der B10. Ein 18-jähriger Mann fuhr mit seinem Wagen auf der Europastraße in Richtung Ulm/Wiblingen. Am Kreisverkehr zur Wiblinger Straße fuhr geradeaus und kollidierte mit den Bepflanzungen der Verkehrsinsel. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch. Der Test ergab einen Wert über der 1,1 Promillegrenze. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren ein. (AZ)

