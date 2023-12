Zwei Männer beleidigen und bespucken Busfahrer in Neu-Ulm

Im Streit haben zwei Männer in Neu-Ulm einen Busfahrer beleidigt und bespuckt. Wie sich herausstellt, war einer der beiden zur Festnahme ausgeschrieben.

Zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren sind am Dienstagnachmittag mit dem Fahrer eines Linienbusses von Ulm nach Neu-Ulm aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilt, wollten die beiden Fahrgäste außerhalb der regulären Haltestellen aussteigen, was der Busfahrer ihnen jedoch verweigerte. Das brachte die beiden jungen Männer so in Rage, dass sie den Fahrer bespuckten und beleidigten, und schließlich gegen einen Fahrkartendrucker im Bus schlugen.

Polizei kontrolliert die zwei Männer an der Adenauerbrücke in Neu-Ulm

An der Adenauerbrücke in Neu-Ulm stiegen die beiden Männer aus und wurden kurz darauf von einer Streife der Polizeiinspektion Neu-Ulm kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass einer der Männer wegen einer ausstehenden Geldstrafe zur Festnahme ausgeschrieben war.

Eine mögliche Haft verhinderte der Mann durch das Begleichen der Geldstrafe, beide erwartet jedoch ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Sachbeschädigung. (AZ)