Zwei Männer liegen in Pfuhl auf dem Bürgersteig und würgen sich gegenseitig

Eine unübersichtliche Rauferei in der Sonnenstraße gibt der Polizei Rätsel auf.

Klar ist laut Mitteilung der Polizei nur: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde geleistet. Wie es dazu wirklich kam, ist unklar.

Am Dienstagnachmittag ging bei der Polizei Neu-Ulm jedenfalls die Mitteilung über zwei männliche Personen ein, die in Pfuhl in der Sonnenstraße auf dem Bürgersteig liegen und sich gegenseitig würgen würden.

Kurze Zeit später traf dann auch die erste Streife der Polizeiinspektion Neu-Ulm am Einsatzort ein. Wie sich herausstellte, saß zu diesem Zeitpunkt ein 53-Jähriger auf einem auf dem Boden liegenden 34-jährigen Mann und versuchte, ihn auf dem Boden zu fixieren. Dagegen wehrte sich der Jüngere massiv.

Erst nachdem der Mann in Pfuhl gefesselt wurde, beruhigte sich die Lage

Um die Situation beruhigen zu können, wollten die Beamten ihn fesseln. Der 53-Jährige ließ sofort nach Eintreffen der Streife vom 34-Jährigen ab. Der offensichtlich äußerst aggressive 34-Jährige wehrte sich massiv gegen die weiteren Maßnahmen der Polizeibeamten. Die Polizisten erlitten leichtere Abschürfungen, blieben aber dienstfähig.

Erst nachdem der Mann gefesselt war, beruhigte er sich und die Beamten konnten den Sachverhalt klären. Offenbar hatte der Jüngere zuvor Atemnot bekommen. Deshalb wollte der Ältere Hilfe leisten, wogegen sich der 34-Jährige massiv zur Wehr setzte. Eine weitere ärztliche Behandlung war nach Begutachtung eines eingesetzten Notarztes nicht nötig. Weshalb sich der 34-Jährige derartig gegen den Älteren und auch gegen Hilfeversuche der Polizeibeamten wehrte, konnten die Beamten vor Ort nicht klären. (AZ)