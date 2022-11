Zwei NS-Täter und ihre Spuren in Ulm und Unterfahlheim

Karl Rühmer betrieb ein KZ-Außenlager in Unterfahlheim, der Karl Kitzinger aus Neu-Ulm machte Karriere bei der Wehrmacht. Ein Vortrag beleuchtet ihre Taten.

Der in Neu-Ulm geborene NS-General der Flieger und von 1941 bis 1944 Wehrmachtsbefehlshaber in der Ukraine, Karl Kitzinger, und Karl Rühmer, Betreiber des KZ-Außenlagers Unterfahlheim, stehen im Zentrum eines Vortragsabends am 14. November um 19 Uhr im Neu-Ulmer Petrussaal. Beim von Jean-Pierre Barraud moderierten Abend des Evangelischen Bildungswerkes Neu-Ulm referieren der Autor und Verleger Wolfgang Proske und die Journalistin Dagmar Hub, Mitarbeiterin unserer Redaktion.

"Wir wissen heute sehr viel über den Nationalsozialismus im Großen und Ganzen, aber nur wenig über lokale NS-Täter", sagt Wolfgang Proske, Herausgeber der Buchreihe "Täter Helfer Trittbrettfahrer". Er und Dagmar Hub haben im Band 11 zu NS-Belasteten aus Nordschwaben Beiträge geschrieben. Karl Kitzinger, der 1886 in Neu-Ulm als Sohn des Besitzers der Ulmer Kronenapotheke und seiner Ehefrau zur Welt kam, wuchs in Ulm und in Weingarten auf, seine Ehefrau Klara Ottilie Mayser heiratete er in Donaustetten. Kitzinger war 1933 Kommandant der Ulmer Festung. Kurz nach Ende dieses Einsatzes wurde in der Festung das frühe Konzentrationslager Oberer Kuhberg eingerichtet. Kitzinger machte Karriere: als Luftzeugmeister unter Hermann Göring, später als Wehrmachtsbefehlshaber in der Ukraine und ab 1944 als Oberbefehlshaber des Festungsbereiches West. Noch am 11. April 1945 wurde er mit der Aufstellung einer Luftverteidigungszone Ost betraut. Schon 1947 wurde Kitzinger aus britischer Kriegsgefangenschaft entlassen, sein Spruchkammerverfahren wurde ohne Verhandlung 1949 eingestellt.

In Unterfahlheim befand sich ein Außenlager des KZ Dachau

Karl Rühmer wurde 1883 in Bayreuth geboren. Er war Fischereisachverständiger in Wolfratshausen und Fischzüchter, gründete den Germanenverlag Ebenhausen und war ab 1930 im "Stahlhelm"-Bund aktiv. Himmler, der auf Rühmer über dessen im Germanen-Verlag erschiene Schriften aufmerksam geworden war, holte Rühmer in das SS-Hauptamt Verwaltung und Wirtschaft. Rühmer betrieb in dessen Auftrag die Satzfischzuchtanlage in Unterfahlheim, die ab 1943 Außenlager des Konzentrationslagers Dachau war. (AZ)