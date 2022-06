Zwei Personen werden bei Lkw-Unfall auf der A7 schwer verletzt

Zwei Schwerverletzte meldet die Polizei nach einem Unfall auf der A7 bei Neu-Ulm. Die Autobahn war zeitweise gesperrt, es bildete sich ein langer Stau.

Ein Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto hat sich am Freitagabend gegen 20.45 Uhr auf der A7 bei Neu-Ulm ereignet. Nach Informationen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West wurden dabei die beiden Insassen des Autos schwer, allerdings nicht lebensgefährlich, verletzt. Der Unfall ereignete sich auf Höhe des Parkplatzes Buchwald-West in Fahrtrichtung Füssen.

Langer Stau nach Unfall auf der A7 bei Ulm

Zeitweise waren in dieser Richtung alle Fahrspuren gesperrt, erst am späten Abend konnten die Einsatzkräfte wieder einen Fahrstreifen für den Verkehr freigeben. In Folge des Unfalls bildete sich ein langer Stau, der sich über eine Strecke von mehr als fünf Kilometer erstreckte. Nähere Informationen zum Unfallhergang oder zum Sachschaden waren zunächst nicht bekannt. (cgal)