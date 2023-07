Zwei Seniorinnen werden Opfer von Dieben

Zweimal schlugen Landfinger in Neu-Ulmer Märkten zu und bestahlen betagte Frauen.

Am Dienstagvormittag haben Diebe in zwei Supermärkten Geldbeutel aus den Taschen der Kundschaft entwendet. Eine Seniorin befand sich nach Darstellung der Polizei gegen 10.45 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Wegenerstraße. Sie verwahrte ihre Börse während des Einkaufs in einer Stofftasche. Die hatte sie in den Einkaufswagen gelegt. An der Kasse bemerkte die Frau dann, dass der Geldbeutel fehlte. Gegen 11.15 Uhr kam es in einem Supermarkt im Starkfeld zu einem ähnlichen Vorfall. Auch hier wurde einer betagten Frau der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen. Auch hatte die Tasche im Einkaufswagen. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen wegen der Diebstähle auf. (AZ)