Zwei Verletzte und hoher Schaden nach Unfall mit mehreren Autos in Neu-Ulm

Ein 24-Jähriger kracht erst mit einem Auto zusammen und schleudert dann in weitere Fahrzeuge. Der Schaden ist hoch. Zwei Personen werden verletzt.

In der Augsburger Straße vor dem Lessing-Gymnasium in Neu-Ulm ist am Freitagmittag ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen passiert. Zwei Personen wurden verletzt. Es entstand hoher Schaden.

Wie die Polizei mitteilt, soll ein 24-Jähriger an der Kreuzung der Augsburger Straße und der Glacisstraße den Wagen eines 60-Jährigen missachtet haben. Beide Fahrzeuge krachten im Kreuzungsbereich zusammen. Der Aufprall war so stark, dass der Wagen des 24-Jährigen auf das Auto einer 66-Jährigen geschleudert wurde, das ebenfalls auf der Augsburger Straße unterwegs war. Beide Fahrzeuge rutschten anschließend weiter und kollidierten mit drei entlang der Straße geparkten Autos.

Durch den Unfall wurden der 24-Jährige und die 66-Jährige leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 50.000 Euro. Aufgrund des größeren Unfallgeschehens waren mehreren Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Neu-Ulm im Einsatz sowie diverse Einsatzkräfte des Bayerischen Roten Kreuzes und der örtlichen Feuerwehr.

Im Zuge der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Augsburger Straße. (AZ)