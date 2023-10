Zwei Verletzte und hoher Schaden: Sekundenschlaf führt zu Unfall in Pfuhl

In Pfuhl kracht eine 50-Jährige mit ihrem Auto gegen geparkte Fahrzeuge. Sie und ihre Beifahrerin werden leicht verletzt.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag um 13.26 Uhr in der Leipheimer Straße im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 50-Jährige mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Burlafingen. Wohl wegen eines Sekundenschlafs kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am rechten Rand geparkten Auto.

Durch den Aufprall wurde der geparkte Wagen auf zwei weitere davor geparkte Autos aufgeschoben. Die 50-Jährige und ihre 15-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. In den geparkten Autos befanden sich keine Personen. Insgesamt entstand an den vier beschädigten Fahrzeugen ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. (AZ)