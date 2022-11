Zweimal fliegen in der Disco in Neu-Ulm die Fäuste

Polizei muss in der Nacht zum Sonntag handfeste körperliche Auseinandersetzungen in Neu-Ulm beenden.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es in einer Diskothek in der Neu-Ulmer Lessingstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung. Nach Darstellung der Polizei stellte sich im Rahmen der ersten Ermittlungen heraus, dass zwei Gäste aus bislang unbekanntem Grund in einen verbalen Streit geraten waren, der letztlich in Faustschlägen endete. Als der ebenfalls vor Ort anwesende Sicherheitsdienst die Streithähne voneinander trennen wollte, wurden auch die Security-Leute durch einen der Beteiligten körperlich angegangen. Die Polizei wurde gerufen, sie nahm die Personalien auf und ließ sich den Vorfall schildern.

Polizei muss noch ein zweites Mal anrücken

Kaum war das erledigt, wurde die Beamten schon wieder wegen einer Auseinandersetzung gerufen. Als die Streife eintraf, versuchte ein Beteiligter zu flüchten, stürzte dabei jedoch konnte gestellt werden. Weitere Ermittlungen müssen nun klären, wie es zu den Schlägereien kam. In jedem Fall erlitten die Beteiligten, alle im Alter zwischen 18 und 37 Jahren, nur leichte Verletzungen. (AZ)

