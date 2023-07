"Zweimal unter Drogen": 22-Jähriger fährt trotz Verbot vom Hof der Polizei

Nach einer Kontrolle nahm ihn die Polizei mit auf die Dienststelle. Obwohl es ihm untersagt wurde, fuhr er mit seinem Auto von dort weg.

Ein 22-Jähriger ist in der Nacht zum Mittwoch zwei Mal unter Drogen am Steuer erwischt worden. Dabei hatte ihm die Polizei nach dem ersten Mal verboten, wieder ein Auto zu fahren und übergab deshalb einem Bekannten die Schlüssel. Offensichtlich ohne Erfolg.

Wie die Polizei mitteilt, hätten Beamte den 22-Jährige zunächst am Dienstag gegen 23 Uhr mit seinem Auto in der Ringstraße kontrolliert. Dabei seien den Beamten drogentypische Auffälligkeiten aufgefallen. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, um eine Blutentnahme durchzuführen. Den Schlüssel für das Auto hätten die Beamten an einen fahrtüchtigen Bekannten des 22-Jährigen übergeben, heißt es.

Kurz vor Mitternacht dann sei festgestellt worden, dass der 22-Jährige trotz vorherigen Verbots selbstständig mit seinem Fahrzeug vom Hof der Polizeidienststelle fuhr. Die Beamten hätten ihn daraufhin erneut angehalten und verbrachten ihn für eine weitere Blutentnahme zur Dienststelle.

Im zweiten Fall hätten die Beamten dann den Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um eine weitere Fahrt zu verhindern. Der Fahrer erhält nach Polizeiangaben nun zwei Bußgeldanzeigen, Punkte und ein Fahrverbot. (AZ)