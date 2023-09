Neu-Ulm

Zwischen Medizin und Musical: Was Wiebke Isabella Neulist heute macht

Plus Wiebke Isabella Neulist lies schon früh musikalisches Talent erkennen. Sie stand auf vielen Bühnen der Region, machte eine Musicalausbildung. Doch ihr Herz schlägt auch für die Medizin.

Von Dagmar Hub

Medizinern sagt man nach, oft auch leidenschaftliche Musiker zu sein. Wiebke Isabella Neulist, Tochter der früheren Neu-Ulmer Stadträtin Annette Neulist, kennt das Problem, zwei Pläne "A" zu haben. Schon als Schülerin begeisterte sie an der Neu-Ulmer Musikschule in Musicalaufführungen, und später, während sie schon in München studierte, stand sie in Ulm als Lilli Langohr auf der Theater-Bühne. Die ersten Jahre der Musical-Karriere führten sie unter anderem nach Mayen, Koblenz und Salzburg. Was macht Wiebke Isabella Neulist heute?

In der Pandemie startete Wiebke Neulist ihr zweites Studium

Zwei Leidenschaften hatte sie immer - die Musik und die Medizin, erzählt die 29-Jährige. Wahrscheinlich ist die Corona-Pandemie schuld an der Entscheidung, aus der Musical-Karriere heraus doch ein Medizinstudium durchzuziehen, das ihr nach dem Abitur zunächst als recht lange erschien. Aber: "In drei Jahren werde ich jetzt Ärztin sein", freut sich die Sängerin. Freilich erlebt man sie auch gegenwärtig noch immer wieder auf der Bühne - aber vorausschauend und von der Erfüllung her, die sie im Studium bereits erlebt, wird ihre Zukunft die Medizin sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

