Zwölf und 14 Jahre alte Mädchen bei Diebstahl in der Glacis-Galerie erwischt

Zwei Mädchen haben in dem Einkaufszentrum Kleidung, Schmuck und Kosmetika gestohlen. Am Ausgang des Geschäfts wurden sie aufgehalten.

Beim Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm sind zwei Mädchen am Donnerstagnachmittag erwischt worden. Laut Polizei entnahm eine Zwölfjährige Kleidung aus der Auslage und zog einige noch nicht bezahlte Textilien drunter. Zudem nahm sie Schmuck, Kosmetika und weitere Kleidungsstücke und verstaute die Sachen im Rucksack ihrer 14-jährigen Begleiterin. Als die Mädchen das Geschäft verlassen wollten, wurden sie durch Angestellte aufgehalten.

Die Neu-Ulmer Polizei leitet ein Strafverfahren ein

Die Polizei wurde hinzugezogen. Es stellte sich heraus, dass die Mädchen Ware im Wert von mehr als 200 Euro stehlen wollten. Die Beamten übergaben sie nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten. Sie leiteten gegen die 14-Jährige ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein. Die Jüngere ist noch ein Kind und damit nicht strafmündig. Die Beamten unterrichteten auch das Jugendamt von dem Vorfall. (AZ)