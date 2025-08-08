Kein Liebesglück für Neu-Ulmer Geldwäscher

Noch im Gerichtssaal klickten die Handschellen. Der Grund: Fluchtgefahr. Und so muss denn jetzt ein 57 Jahre alter Mann aus einem Neu-Ulmer Stadtteil sofort seine Strafe wegen Geldwäsche antreten. Das Schöffengericht hatte ihn deswegen zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Doch weil die Vorsitzende Richterin Gabriele Buck befürchtete, der Verurteilte könnte sich auf die Philippinen absetzen, ließ sie ihn nach der Urteilsverkündung abführen.

Er wollte auf den Philippinen eine Frau heiraten

Der Verdacht, dass der Mann das Land verlassen könnte, war nicht unbegründet, denn er hatte vor einiger Zeit eine 24 Jahre alte Frau Philippinin über das Internet kennengelernt, ihr regelmäßig geschrieben und sie schließlich Anfang des Jahres sehr lange besucht. „Wir wollen heiraten“, hatte er im Laufe des Prozesses angekündigt. Der Altersunterschied spiele keine Rolle. Es sei Liebe. Doch aus der trauten Zweisamkeit wird vermutlich nichts mehr, denn nun muss der Verurteilte lange einsitzen.

Hat sich der Angeklagte selbst bereichert? Das ließ sich nicht nachweisen

Das liegt hauptsächlich an der hohen Schadenssumme von knapp 236.000 Euro. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte 34 Mal Geld „gewaschen“ hat. Die Beträge stammten mutmaßlich aus betrügerischen Anlagegeschäften. Das Geld wurde dem Mann von einem angeblichen Finanzberater auf eines seiner Konten überwiesen und er transferierte es weiter ins Ausland. Hat er sich dabei auch selbst bereichert? Der Vorwurf stand zunächst im Raum. Er soll angeblich immer mal wieder etwas für sich abgezweigt haben. Doch das ließ sich nicht beweisen, weshalb der Vorwurf der „Eigenbereicherung“ fallen gelassen wurde.

Das Schäffengericht verurteilte den Neu-Ulmer deshalb auch nicht wegen gewerbsmäßiger, sondern nur wegen „einfacher“ Geldwäsche. Zudem soll der verursachte Schaden bei dem Mann „eingezogen“ werden. Doch das wird wohl nicht klappen, denn er hatte lediglich seine Konten als Durchlaufstationen zur Verschleierung der obskuren Finanzflüsse zur Verfügung gestellt. Zudem scheint es um seine Finanzen nicht sonderlich gut bestellt zu sein, wenn man seinen Aussagen und denen des Verteidigers Glauben schenkt. Es stehen hohe Schulden im Raum. Nach einem schweren Schlaganfall wirkte der Angeklagte so, als könne er der Verhandlung überhaupt nicht richtig folgen. Seit geraumer Zeit lebt er in einer sehr bescheidenen Monteurunterkunft in einem Neu-Ulmer Stadtteil.