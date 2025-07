Joseph Kelemen sagt mit Mozarts Krönungsmesse Adieu

Auch wenn am nächsten Morgen um acht Uhr bereits wieder die Frühmesse auf dem Programm steht: Der 13. Juli ist eine Landmarke im Leben des Kirchenmusikers Joseph Kelemen. Nach 31 Jahren als Organist der katholischen Neu-Ulmer Stadtkirche St. Johann Baptist wird der 68-Jährige im Gottesdienst jenes Sonntags in den Ruhestand verabschiedet. Dabei wird mit Chor und Orchester von St. Johann Baptist, mit Erwin Mönch an der Orgel und vier Solisten Mozarts Krönungsmesse aufgeführt, die Joseph Kelemen selbst dirigieren wird.

