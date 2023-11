Neu-Ulmer Kreisräte sind besorgt über Flächenfraß am Memminger Flughafen

Plus Der Allgäu Airport wächst und die Passagierzahlen steigen deutlich. Jetzt sorgen sich Neu-Ulmer Kreisräte wegen des Landschaftsverbrauchs durch die großen Parkplätze.

Der Allgäu Airport in Memmingerberg hat sich mittlerweile als wirtschaftlicher Überflieger erwiesen. Wie gut er ankommt, ließ sich jetzt im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr des Landkreises Neu-Ulm sehen: Geschäftsführer Ralf Schmid zeigte in seiner Präsentation eine Luftaufnahme des Flughafens - und zu sehen waren vor allem randvolle Parkplätze. Das wiederum warf bei Ausschussmitgliedern die Frage auf, ob da nicht ein bisschen viel Flächenverbrauch betrieben werde.

Der Landkreis Neu-Ulm gehört zu den 83 Gesellschaftern des Airports, deshalb kommen im Landratsamt regelmäßig Bilanzzahlen auf den Tisch. Die sehen derzeit hervorragend aus. Während die meisten deutschen Flughäfen immer noch an den Folgen der Coronapandemie laborieren und die Passagierzahlen aus den Zeiten vor der Krise längst nicht wieder erreicht haben, bildet hier Memmingen - neben den Hauptstadt-Airport Berlin-Brandenburg - eine klare Ausnahme. Vor der Seuche wurden maximal 1,7 Millionen Passagiere befördert, vergangenes Jahr waren es knapp zwei Millionen, Tendenz: steigend. Deshalb glaubt Geschäftsführer Schmid, demnächst unter die Top-Ten in Deutschland aufrücken zu können.