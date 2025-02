Planungs- und Umweltausschuss lehnt weitere Fahrradstellplätze und Reparaturstation ab

Braucht es in Neu-Ulm weitere Fahrradreparaturstationen, Fahrradstellplätze und E-Bike-Ladestationen? Darüber, dass die Radinfrastruktur in der Stadt auszubauen sei, sind sich die Mitglieder des Planungs- und Umweltausschusses einig. Doch was notwendig ist und welche Schritte unternommen werden sollen, darüber herrscht Uneinigkeit. Einige Mitglieder würden gerne über das bestehende Radverkehrskonzept der Stadt hinausgehen, während andere bei den bestehenden Plänen bleiben möchten.

