Neu-Ulmer Rathaus wird Stück für Stück grüner – und was kommt als Nächstes?

In der Augusthitze ist das Neu-Ulmer Rathaus nicht gerade ein großer Schattenspender. Doch die Pflanzen an der Fassade des Gebäudes im Zentrum der Stadt wachsen sichtbar in die Höhe. Jetzt kam weiteres Grün an der Süd- und Ostseite hinzu, also im Durchgang von der Ludwigstraße aus und am Parkplatz. „Es ist ein kleiner Baustein“, sagt Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, für die die Bepflanzung des Rathauses eines ihrer Lieblingsprojekte ist. „Es ist beispielgebend und soll Vorbild sein.“ Das könnte auch für andere städtische Gebäude gelten. Und was den Rathausplatz angeht, ist das letzte Wort ebenfalls noch nicht gesprochen.
Neu-Ulm
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden