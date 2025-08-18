Icon Menü
Neu-Ulm

Neu-Ulmer Rathaus wird Stück für Stück grüner – und was kommt als Nächstes?

Weitere Wände des Neu-Ulmer Rathauses sind jetzt bepflanzt worden. OB Katrin Albsteiger kann sich dies auch für andere städtische Gebäude vorstellen.
Von Michael Ruddigkeit
    Das Neu-Ulmer Rathaus wird seit vergangenem Jahr bepflanzt. Am Rathausplatz ist das Grün schon etwas gewachsen.
    Das Neu-Ulmer Rathaus wird seit vergangenem Jahr bepflanzt. Am Rathausplatz ist das Grün schon etwas gewachsen. Foto: Michael Ruddigkeit

    In der Augusthitze ist das Neu-Ulmer Rathaus nicht gerade ein großer Schattenspender. Doch die Pflanzen an der Fassade des Gebäudes im Zentrum der Stadt wachsen sichtbar in die Höhe. Jetzt kam weiteres Grün an der Süd- und Ostseite hinzu, also im Durchgang von der Ludwigstraße aus und am Parkplatz. „Es ist ein kleiner Baustein“, sagt Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, für die die Bepflanzung des Rathauses eines ihrer Lieblingsprojekte ist. „Es ist beispielgebend und soll Vorbild sein.“ Das könnte auch für andere städtische Gebäude gelten. Und was den Rathausplatz angeht, ist das letzte Wort ebenfalls noch nicht gesprochen.

