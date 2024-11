Traditionsgeschäft schließt: Neu-Ulmer Schneiderin wird 70 und hat keinen Nachfolger gefunden

Billige Kleidung, in Massen verfügbar und mit wenigen Klicks gekauft: In Zeiten, in denen chinesische Onlinehändler immer beliebter werden, fragt man sich, wie es den kleinen Änderungsschneidereien vor Ort geht. Angela Giebler führt seit 15 Jahren ein kleines, schnuckeliges Geschäft in der Augsburger Straße in Neu-Ulm. Doch in dieser Woche nimmt sie die letzten Aufträge entgegen – denn der Traditionsbetrieb macht Ende des Jahres für immer zu. Mit der Nachfrage hat das allerdings rein gar nichts zu tun.

