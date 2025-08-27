Icon Menü
Neu-Ulmer Weinfest 2025: Alles zum Programm, Öffnungszeiten und Angebot

Neu-Ulm

Das Neu-Ulmer Weinfest steigt in diesem Jahr auf dem Schwal

Neben Wein gibt es auch eine bunte Essensauswahl, Musik sowie Angebote für Kinder.
Von Dominik Prandl
    • |
    • |
    • |
    Sie können sich das Weinfest auf der Schwal-Insel bereits sehr gut vorstellen (von links): Mario Katic, OB Katrin Albsteiger und Dalibor Topalovic.
    Sie können sich das Weinfest auf der Schwal-Insel bereits sehr gut vorstellen (von links): Mario Katic, OB Katrin Albsteiger und Dalibor Topalovic. Foto: Dominik Prandl

    Das Neu-Ulmer Weinfest startet demnächst – an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit als im vergangenen Jahr. Egal ob Rot, Weiß oder Rosé: Es wird wieder eine große Auswahl an Weinen geben.

