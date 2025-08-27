Das Neu-Ulmer Weinfest steigt in diesem Jahr auf dem Schwal

Das Neu-Ulmer Weinfest startet demnächst – an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit als im vergangenen Jahr. Egal ob Rot, Weiß oder Rosé: Es wird wieder eine große Auswahl an Weinen geben.

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89231 Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weinfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis