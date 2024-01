Neu-Um

vor 21 Min.

Krippenfigur aus Petruskirche gestohlen: Der schwarze König fehlt

Plus Eine rassistisch motivierte Tat? Der Diebstahl einer der drei Weisen aus dem Morgenland aus der Petruskirche beschäftigt jetzt zumindest auch die Polizei.

Von Dagmar Hub

Einige Tage wollte Pfarrer Johannes Knöller zunächst abwarten, ob der dunkelhäutige König der Krippe der Petruskirche nicht wieder auftaucht. Aber die aus Holz geschnitzte große Figur bleibt verschwunden. Knöller hat den Diebstahl telefonisch bei der Polizei gemeldet und wird noch in dieser Woche auch persönlich zur Polizei gehen. Das Fehlen der Figur in der Krippe wurde beim Krippenspiel am Nachmittag des 24. Dezember zuerst von einem Kind bemerkt.

Nur noch zwei hellhäutige Weisen aus dem Morgenland sind noch in Neu-Ulm

Zuerst habe er gehofft, vermeintliche Scherzbolde mit seltsamem Humor hätten die Krippenfigur irgendwo in der Kirche versteckt, schildert Knöller. Aber die Suche von Pfarrer und Hausmeister in den Winkeln der Petruskirche blieb vergebens. Die Figur, einer der drei Weisen oder Sterndeuter aus dem Morgenland, fehlt – und damit ist für Johannes Knöller auch die Weihnachtsbotschaft beschädigt.

