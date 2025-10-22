Neue Brücke über die A7 zwischen Finningen und Holzheim wird heute für den Verkehr freigegeben

Ein Jahr und und 15 Tage lang war die Brücke über die A7 zwischen dem Neu-Ulmer Stadtteil Finningen und Holzheim gesperrt. Das in die Jahre gekommene Bauwerk wurde komplett erneuert. Am heutigen Mittwoch, 22. Oktober, um 11 Uhr erfolgt nun die feierliche Verkehrsfreigabe.

Wichtiger Bestandteil des Neubaus ist im Vergleich zur alten Brücke der zusätzliche einseitige Geh- und Radweg. Hier stehen nun drei statt 1,50 Meter für Fußgänger und Radfahrer zur Verfügung. Somit bestehe nun eine verkehrssichere Geh- und Radwegverbindung entlang der Staatsstraße 2021 zwischen Finningen und Holzheim. Diese wurde seit längerer Zeit von der Stadt Neu-Ulm, der Gemeinde Holzheim und dem Landkreis Neu-Ulm angeregt, so das für den Bau verantwortliche Staatliche Bauamt Krumbach.

