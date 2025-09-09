Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Neue Ausstellung der Künstlergilde: So modern kann Mosaikkunst sein

Ulm

Moderne Mosaikkunst: Ausstellung bei der Künstlergilde zeigt Vielfalt und kreativen Dialog

Bei Mosaiken denken viele an die feine Bodengestaltung antiker Villen. Wie modern und vielseitig die Kunstform aber sein kann, zeigt nun eine Schau in Ulm.
Von Stefan Kümmritz
    • |
    • |
    • |
    Das Mosaik ist eine uralte Kunstform. Diese Künstlerinnen zeigen, dass Mosaik aber auch ganz modern sein kann.
    Das Mosaik ist eine uralte Kunstform. Diese Künstlerinnen zeigen, dass Mosaik aber auch ganz modern sein kann. Foto: Stefan Kümmritz

    Was es nicht alle Tage zu sehen gibt, ist jetzt in der Künstlergilde Ulm zu sehen: Eine reine Mosaikkunst-Ausstellung. Genau genommen sind es zwei Ausstellungen nebeneinander, zum einen „Symphonie in Licht & Farbe“ von acht Künstlerinnen aus Baden-Württemberg und Bayern und zum anderen die Wanderausstellung „Dialog“ von 40 Künstlern und Künstlerinnen der „Deutschen Organisation für Mosaikkunst“ (DOMO). Präsentieren die acht Künstlerinnen im Erd- und im Untergeschoss Wandbilder und Skulpturen unterschiedlicher Größe und Form, warten die DOMO-Mitglieder nur im Erdgeschoss mit Wandbildern durchgängig im Format von 30 x 30 Zentimeter auf.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden