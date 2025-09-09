Moderne Mosaikkunst: Ausstellung bei der Künstlergilde zeigt Vielfalt und kreativen Dialog

Was es nicht alle Tage zu sehen gibt, ist jetzt in der Künstlergilde Ulm zu sehen: Eine reine Mosaikkunst-Ausstellung. Genau genommen sind es zwei Ausstellungen nebeneinander, zum einen „Symphonie in Licht & Farbe“ von acht Künstlerinnen aus Baden-Württemberg und Bayern und zum anderen die Wanderausstellung „Dialog“ von 40 Künstlern und Künstlerinnen der „Deutschen Organisation für Mosaikkunst“ (DOMO). Präsentieren die acht Künstlerinnen im Erd- und im Untergeschoss Wandbilder und Skulpturen unterschiedlicher Größe und Form, warten die DOMO-Mitglieder nur im Erdgeschoss mit Wandbildern durchgängig im Format von 30 x 30 Zentimeter auf.
