Neue Bahn-Trasse

11.11.2022

Die Jahrhundertstrecke zwischen Ulm und Stuttgart geht in Betrieb

Plus Am 11. Dezember rasen die ersten Züge auf der neuen Strecke von Ulm in Richtung Stuttgart. Pendler und Unternehmer erhoffen sich davon viel. Doch noch immer gibt es Streit.

Von Sebastian Mayr

Man kann auf eine goldene Zukunft hoffen oder das gigantische Projekt verteufeln. Man kann es aber auch ganz nüchtern sehen, so wie Joachim Barth vom Fahrgastverband Pro Bahn. "Die Strecke ist nun mal da, und dann soll sie auch genutzt werden", sagt er. Die Strecke, das sind 60 neue Schienenkilometer, zwölf Tunnel mit 61 Kilometern Tunnelröhren, 27 Brücken und ein neuer Bahnhof. Fast vier Milliarden Euro kostete die Neubaustrecke Wendlingen– Ulm, Züge werden dort bis zu 250 km/h schnell fahren können. Auf der Strecke, die schon bald, am 11. Dezember, eröffnet wird. Fahrgäste werden zügiger am Ziel sein, auch wenn der ganz große Plan frühestens in drei Jahren Wirklichkeit wird. Dann soll Stuttgart 21 fertig sein, der tiefergelegte Hauptbahnhof. Der nächste große Plan ist schon in Arbeit. Und wieder gibt es Ärger.

