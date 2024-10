Kampfansage an Raser: Die Stadt Neu-Ulm schafft drei neue Blitzer an

Vor gut einem Jahr hat die Stadt Neu-Ulm ihren mobilen Blitzanhänger in Betrieb genommen, und aus Sicht des Rathauses hat er die Erwartungen übertroffen. Mehr als 11.000 Verstöße hat der „Enforcement Trailer“ bereits festgehalten. Eine halbe Million Euro an Bußgeldern kam so zusammen, etwa doppelt so viel, wie die Fachleute geschätzt hatten. Doch der Einsatz des Anhängers stößt an seine Grenzen. Deshalb will die Verwaltung mit zusätzlichen Messanlagen Rasern den Kampf ansagen. An zwei Stellen im Stadtgebiet sollen fest installierte Blitzer aufgestellt werden. Dazu soll mobile Messtechnik die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung noch flexibler machen. Das hat der Bauausschuss jetzt beschlossen.

