Neue Details zur Attacke auf Elbit: Täter kommen aus mehreren Ländern

Der Schaden ist weitaus höher als von den Ermittlern bisher angenommen: Er wird nun auf eine Million Euro geschätzt. Am frühen Montagmorgen waren Randalierer in die Rüstungsfirma Elbit in Ulm eingedrungen und hinterließen ein Bild der Verwüstung. Die Staatsanwaltschaft Ulm, das Ulmer Polizeipräsidium und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg geben nun weitere Details preis.

Demnach handelt es sich bei den Festgenommenen um zwei Männer und drei Frauen im Alter zwischen 23 und 39 Jahren. Ihnen wird die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung vorgeworfen, einer Person zudem ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die fünf Tatverdächtigen kommen aus unterschiedlichen Ländern – unter ihnen sind irische, britische, spanische und deutsche Staatsangehörige.

Viele vermummte Polizisten sind im Einsatz

Die Staatsanwaltschaft Ulm hat Haftbefehle beantragt, die am Dienstag durch das Amtsgericht Ulm in Vollzug gesetzt wurden. Rund um das Gerichtsgebäude war eine Vielzahl vermummter Polizisten im Einsatz. Währenddessen bekundete eine Handvoll Menschen Solidarität mit dem Anliegen der Randalierer, denen es um ein Ende des Kriegs in Gaza gegangen sein soll. Die fünf Täter befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Täter mit mitgebrachten Werkzeugen die Glasscheibe der Haupteingangstüre des Gebäudes der Firma Elbit Systems Deutschland, Tochterfirma eines der größten israelischen Rüstungsunternehmen, eingeschlagen haben. So gelangten sie ins Innere, wo sie mehrere Büro- und Waschräume sowie technische Infrastruktur beschädigt haben sollen. Außerdem zündeten die Tatverdächtigen vor dem Gebäude Rauchbomben und hinterließen mehrere Farbschmierereien an der Fassade.

Das Gebäude wurde durch die eintreffenden Einsatzkräfte zunächst umstellt. Im weiteren Einsatzverlauf konnten fünf Tatverdächtige im Gebäudeinneren widerstandslos festgenommen werden. (AZ)