Neue Kindergroßtagespflege in Thalfingen eröffnet

Wo früher eine Thalfinger Lehrersfamilie wohnte, sind jetzt Kinder eingezogen: Im ehemaligen Lehrerwohnhaus in Thalfingen, das im Eigentum der Kommune steht, betreibt seit 1. Juli ein freier Träger die Kindergroßtagespflege „Donauwichtel“. Im Moment werden hier fünf Kinder betreut, bis zum 1. November werden es zehn sein. Ein Schritt in Richtung Linderung des Bedarfs an Kinder-Pflegeplätzen für unter Dreijährige, sagt Bürgermeister Joachim Eisenkolb.

Dagmar Hub