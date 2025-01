Neue Küche gerät in Brand: Kleinkind spielte am Herd

Am Montagnachmittag kam es im Bereich der Elbestraße in Neu-Ulm zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus. Vermutlich hantierte der zweijährige Sohn der Familie unbemerkt am Küchenherd der frisch renovierten Einliegerwohnung, wodurch darauf befindliche Gegenstände in Brand gerieten, erklärt die Polizei. (AZ)

Die frisch eingebaute Küche inklusive der frisch renovierten Wohnung sind in der Folge erneut renovierungsbedürftig. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.