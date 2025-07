Neue Künstlerfreundschaft zwischen Ulm und Budapest

Ulm-Budapest – die einen hier, die anderen dort. Die einen, das sind Budapester Künstler vom Verein „Sensaria“, benannt der Malergilde von Venedig. Sie stellen gerade Gemälde in der Ulmer Galerie Kunstpool am Ehinger Tor aus. Die anderen, das sind Mitglieder der Freien Künstlergruppe Ulm/Neu-Ulm und sie präsentieren eigene Werke in der ungarischen Hauptstadt. Eine Art freie Kooperation, die es bisher so noch nicht gegeben hat und die Fortbestand haben soll zur Bereicherung der eigenen Sicht- und Denkweise. Die Ulmer und Budapester Künstlerinnen und Künstler wollen eine regen, konstruktiven Austausch pflegen und neue Kreativität schaffen.

Stefan Kümmritz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89073 Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reinhard Köhler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis