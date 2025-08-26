Icon Menü
Neue Leiterin will das Ulmer Stadtarchiv zu einem Ort für alle machen

Ulm

Mehr als alte Akten: Historikerin will das Ulmer Stadtarchiv zu einem offenen Ort für alle machen

Antje Diener-Staeckling übernimmt die Leitung im Ulmer Stadtarchiv. Was sie vorhat und warum Archive heute besonders wichtig sind.
Von Dagmar Hub
    Antje Diener-Staeckling ist die Neue im Ulmer Haus der Stadtgeschichte. Sie folgt auf den langjährigen Leiter Michael Wettengel.
    Antje Diener-Staeckling ist die Neue im Ulmer Haus der Stadtgeschichte. Sie folgt auf den langjährigen Leiter Michael Wettengel. Foto: Dagmar Hub

    Michael Wettengel räumt seinen Schreibtisch im Büro im Haus der Stadtgeschichte aus, seine Nachfolgerin Antje Diener-Staeckling hat zum Start eine Ulm-Tasse geschenkt bekommen, die man nach eigenen Eindrücken selbst gestalten kann. Was auf die Tasse kommt, weiß sie noch nicht: Diese Woche sind der Historiker, der das Stadtarchiv 23 Jahre lang leitete, und seine Nachfolgerin, die noch Urlaub hat, überlappend im Haus der Stadtgeschichte. Dann geht der Staffelstab an sie über.

