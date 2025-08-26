Mehr als alte Akten: Historikerin will das Ulmer Stadtarchiv zu einem offenen Ort für alle machen

Michael Wettengel räumt seinen Schreibtisch im Büro im Haus der Stadtgeschichte aus, seine Nachfolgerin Antje Diener-Staeckling hat zum Start eine Ulm-Tasse geschenkt bekommen, die man nach eigenen Eindrücken selbst gestalten kann. Was auf die Tasse kommt, weiß sie noch nicht: Diese Woche sind der Historiker, der das Stadtarchiv 23 Jahre lang leitete, und seine Nachfolgerin, die noch Urlaub hat, überlappend im Haus der Stadtgeschichte. Dann geht der Staffelstab an sie über.
Ulm
