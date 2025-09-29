Icon Menü
Fruchtpüree, Schokolade, Eis & Co: Firma Pfersich eröffnet neue Logistikhalle in Schwaighofen

Der Neu-Ulmer Fachgroßhändler Pfersich beliefert Konditoreien, Eishersteller und Patisserien. Seine neue Halle eröffnet das Unternehmen mit einer Fachmesse.
Von Dagmar Hub
    Das Neu-Ulmer Unternehmen Pfersich eröffnete eine neue Logistikhalle in der Messerschmittstraße.
    Das Neu-Ulmer Unternehmen Pfersich eröffnete eine neue Logistikhalle in der Messerschmittstraße. Foto: Dagmar Hub

    An den Sprachen in der Halle war dem Besucher schnell klar, woher die meisten Zutaten für feinste Patisserie und hochwertiges Eis kommen und auch Geräte für die Herstellung der Leckereien: Ein großer Teil der Aussteller bei der Fachmesse zur Eröffnung der neuen Kühlhalle des Feinkost-Großhändlers Pfersich, die taggenau am 88. Geburtstag des Unternehmens stattfand, sprach Italienisch und Französisch.

