Entlang der Augsburger Straße sollen weitere Parkplätze geschaffen werden

Die Augsburger Straße zwischen der Neu-Ulmer Stadtmitte und Offenhausen soll weiter verkehrsberuhigt werden. Auf Antrag der Fraktionsgemeinschaft von CSU und JU hat die Verwaltung den Abschnitt zwischen Kantstraße und Heinrich-Heine-Straße, also bis zur Tankstelle, überprüft und geschaut, was sich dort machen lässt. Das Ergebnis: Mehr Parkplätze sollen dafür sorgen, dass Autos in diesem Bereich langsamer fahren.

