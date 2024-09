Neue Post-Filiale eröffnet in der Neu-Ulmer Innenstadt

Wer in der Neu-Ulmer Innenstadt ein Paket über die Deutsche Post aufgeben will, geht bislang noch in die Filiale der Postbank in der Gartenstraße. Doch weil das Kreditinstitut sein Filialnetz neu ordnet, werden spätestens im Laufe des kommenden Jahres dort keine Postdienstleistungen mehr angeboten (wir berichteten). Ein genaues Datum für die Trennung gibt es noch nicht, wie ein Sprecher der Postbank am Montag mitteilt. Jedoch könnte der Auszug nun schneller gehen als zunächst angenommen. Denn, in der Neu-Ulmer Innenstadt eröffnet schon bald eine neue Post-Partner-Filiale.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis