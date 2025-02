Neue Professur in Ulm: Wie kann Künstliche Intelligenz moderne Produktionsprozesse verbessern?

Die Technische Hochschule Ulm (THU) richtet eine neue Stiftungsprofessur für Künstliche Intelligenz (KI) in der Produktion ein. Dazu hat sie Professor Michel Börner berufen, einen Experten für den industriellen Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Die Industrie- und Handelskammer Ulm (IHK Ulm) und die Unternehmen Handtmann, Uhlmann, Ulrich Medical und Zwick-Roell finanzieren die Stelle mit 1,2 Millionen Euro. Die THU baut so ihren Forschungsschwerpunkt im Bereich Künstliche Intelligenz weiter aus und stärkt das regionale KI-Netzwerk zusammen mit Partnern aus der Industrie.

Wie kann Künstliche Intelligenz moderne Produktionsprozesse verbessern? Mit solchen Fragen beschäftigt sich Börner in seiner Forschung und Lehre an der THU. Aus seiner Zeit in der Automobilindustrie erinnert er sich an ein typisches Beispiel: „In einer Produktionslinie stieg die Zahl fehlerhafter Teile sprunghaft an. Mit dem Einsatz von KI-Tools ließ sich die Ursache des Problems schnell ermitteln und beheben. Mit herkömmlichen Mitteln kann so eine Fehlersuche einige Wochen dauern und in dieser Zeit wären hunderttausende fehlerhafte Teile im Ausschuss gelandet.“

Mit der neu eingerichteten Stiftungsprofessur kann er diese Arbeit vertiefen: „Wir sollten die Möglichkeiten ausschöpfen, die KI uns bietet und gleichzeitig die Risiken minimieren. Mir geht es in meiner Arbeit darum, Entscheidungen in der Fertigung datenbasiert zu treffen und dadurch bessere Ergebnisse zu erzielen. Außerdem können wir der KI monotone Tätigkeiten übergeben und so die Mitarbeitenden motivieren, die KI als Unterstützung zu sehen, die Freiräume für wichtigere Dinge schafft.“

Die vier genannten Firmen beteiligen sich mit 700.000 Euro an der Professur, die restlichen 500.000 Euro wendet die IHK Ulm auf. „Wir dürfen in Entwicklung und Einsatz von KI nicht abgehängt werden. Mit der Förderung der Ausbildung von Fachkräften sowie von Forschung und Transfer in diesem Bereich stärken wir daher gezielt die regionale Wirtschaft“, sagt Petra Engstler-Karrasch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm. (AZ)